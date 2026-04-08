В МВД рассказали, как мошенники воздействуют на подростков

Мошенники воздействуют на несовершеннолетних с помощью трехэтапной схемы. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

На первом этапе подросток знакомится с девушкой в мессенджере, соцсети или на сайте знакомств. Позже «собеседница» просит прислать короткое видео или геолокацию.

На следующем этапе с несовершеннолетним связывается другой злоумышленник. Он представляется сотрудником украинских спецслужб и сообщает, что видео и геолокация подростка будут использованы, и предлагает за деньги за «содействие»

Затем в переписке появляются уже якобы сотрудники МВД или ФСБ, которые начинают запугивать и давить на ребенка.

В ведомстве подчеркнули, что верным вариантом будет прекратить всякое общение с неизвестным и заблокировать его контакт.

До этого в Чите 18-летний юноша отдал мошенникам 7 млн рублей. Неизвестные связались с потерпевшим под видом сотрудников военкомата. Звонивший сообщил, что юноше положены дополнительные выплаты по потере кормильца, и для оформления заявки попросил назвать код из СМС. После этого молодому человеку начали звонить лжесотрудники банка, ФСБ и Росреестра. Они напугали его взломом счета и переводом денег за границу.

Ранее в Балашихе 14-летняя школьница отдала родительский сейф ради «описи ценностей».