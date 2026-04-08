Раскрыто состояние здоровья сотрудников Красноярского театра после отравления

Восемнадцать сотрудников Красноярского театра выписали из больницы после лечения от отравления. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

На данный момент состояние артистов остается стабильным. Сотрудникам, которых еще не выписали, оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В пресс-службе Красноярского театра понадеялись на скорейшее выздоровление коллег.

«Спектакль, который коллектив не смог представить в Москве, сохраняет статус номинанта. Мы приложим все усилия, чтобы у театра появилась возможность показать постановку членам жюри. При этом главным приоритетом для нас остаётся здоровье и благополучие артистов и всех сотрудников театра», — заявили в пресс-службе.

6 апреля 28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. Среди них были артисты из Театра Моссовета. Учреждение было вынуждено отменить спектакль «Бой с тенью» из-за проблем со здоровьем труппы.

