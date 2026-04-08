В МИД России назвали Украину прибежищем для киберпреступников

Захарова: Украина превратилась в прибежище для полчищ киберпреступников
Украина является угрозой для международной информационной безопасности. Она стала прибежищем для киберпреступников, заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Мы убеждены, что долгосрочную угрозу международной информационной безопасности представляют киевский режим и те западные страны и режимы, которые его спонсируют, в том числе и на этом направлении», — сказала она.

Дипломат также отметила, что Украина с подачи ее властей и западных спонсоров «превратилась в комфортное прибежище для полчищ киберпреступников, онлайн-мошенников».

До этого заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов заявил, что украинские телефонные мошенники, ранее массово атаковавшие россиян, стали переключаться на жителей стран Европы и СНГ. По его словам, в 2025 году на фоне активных мер по противодействию киберпреступности в России произошел заметный переток звонков. Мошеннические кол-центры действуют более чем в 20 странах, а в некоторые дни число звонков туда достигает двух миллионов.

Ранее сообщалось, что две трети украденных у россиян средств легализуются через криптовалюту.

 
