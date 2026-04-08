В Иране заявили о сохранении боевой готовности на фоне перемирия с США

Бахрейни: Иран в боевой готовности, но примет участие в переговорах с США

Постпред при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил что Иран сохраняет боевую готовность, но будет участвовать в переговорах с США. Об этом сообщает Reuters.

По словам Бахрейни, Иран не испытывает никакого доверия к США.

«Но тем временем мы проведем переговоры, чтобы понять, насколько серьезна другая сторона», — сказал дипломат.

7 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. По словам главы Белого дома, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов об урегулировании конфликта и готов продолжить работу на его основе.

Позднее Израиль, по сообщениям международных агентств, поддержал перемирие. Однако Ливан, в котором проводится израильская операция против движения «Хезболла», не попадает под эти условия. Также США согласились сохранить контроль Ирана над Ормузским проливом и признали право Исламской Республики на обогащение урана.

В марте Трамп высказывал мнение, что его военная операция против Ирана впечатлила президента России Владимира Путина.

Ранее шеф Пентагона Хегсет заявил, что США собираются сохранить присутствие на Ближнем Востоке.