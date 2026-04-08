Глава ВТБ дал «подсказку» Набиуллиной, что делать с финсектором

Глава ВТБ Андрей Костин предложил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной «резко сократить количество финансовых институтов». Его слова с конференции Data Fusion приводит РИА Новости.

«У меня есть подсказка Эльвире Сахипзадовне, что делать с финансовым сектором: просто резко сократить количество финансовых институтов», — сказал он.

Набиуллина сразу же ответила Костину.

«Я помню, это ваша давняя мечта», — сказала она, комментируя предложение главы ВТБ.

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», количество банков в России в 2026 году может опуститься ниже отметки в 300. По данным ЦБ, в начале года на рынке работали 306 банков, из них 212 имели универсальную лицензию и 94 — базовую. К 1 февраля банковская система уже сократилась на одну кредитную организацию: регулятор отозвал лицензию у банка НМБ с базовой лицензией. Аналитики ожидают завершения уже начатых сделок и появления новых интеграций, направленных на усиление позиций крупных игроков, в связи с чем небольшие финансовые организации могут уйти с рынка.

Кроме того, на рынке остаются недобросовестные игроки, которые могут лишиться лицензий из-за нарушений законодательства. Эксперты считают, что в отдельных случаях причиной ухода банков с рынка может стать ухудшение финансовых показателей.

