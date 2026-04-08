Глава ВТБ дал «подсказку» Набиуллиной, что делать с финсектором

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Глава ВТБ Костин предложил Набиуллиной резко сократить число финучреждений
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин предложил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной «резко сократить количество финансовых институтов». Его слова с конференции Data Fusion приводит РИА Новости.

«У меня есть подсказка Эльвире Сахипзадовне, что делать с финансовым сектором: просто резко сократить количество финансовых институтов», — сказал он.

Набиуллина сразу же ответила Костину.

«Я помню, это ваша давняя мечта», — сказала она, комментируя предложение главы ВТБ.

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», количество банков в России в 2026 году может опуститься ниже отметки в 300. По данным ЦБ, в начале года на рынке работали 306 банков, из них 212 имели универсальную лицензию и 94 — базовую. К 1 февраля банковская система уже сократилась на одну кредитную организацию: регулятор отозвал лицензию у банка НМБ с базовой лицензией. Аналитики ожидают завершения уже начатых сделок и появления новых интеграций, направленных на усиление позиций крупных игроков, в связи с чем небольшие финансовые организации могут уйти с рынка.

Кроме того, на рынке остаются недобросовестные игроки, которые могут лишиться лицензий из-за нарушений законодательства. Эксперты считают, что в отдельных случаях причиной ухода банков с рынка может стать ухудшение финансовых показателей.

Ранее Набиуллина высказалась об основных вызовах для российских банков.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!