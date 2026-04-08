Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

МИД России отреагировали на заявление Трампа об отправке оружия протестующим в Иране

Elizabeth Frantz/Reuters

Российская сторона решительно осуждает высказывания главы Белого дома Дональда Трампа об отправке оружия протестующим в Иране. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает «Лента.ру».

Захарова назвала заявления признанием в попытке организации вооруженного переворота.

«Вашингтон не в первый раз призывает к дестабилизации в Иране и слому государственности», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что действия Соединенных Штатов противоречат принципам невмешательства во внутренние дела стран. К чему приводят действия США, по мнению представителя российского МИД, можно убедиться на примере других стран региона.

6 апреля Трамп заявил, что оружие, предназначенное для протестующих в Иране, оказалось у определенной группы людей, которые не стали его передавать.

До этого президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Испании резко высказался о перемирии в Иране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!