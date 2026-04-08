МИД России отреагировали на заявление Трампа об отправке оружия протестующим в Иране

Захарова: РФ осудила заявления Трампа об отправке оружия протестующим в Иране

Российская сторона решительно осуждает высказывания главы Белого дома Дональда Трампа об отправке оружия протестующим в Иране. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает «Лента.ру».

Захарова назвала заявления признанием в попытке организации вооруженного переворота.

«Вашингтон не в первый раз призывает к дестабилизации в Иране и слому государственности», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что действия Соединенных Штатов противоречат принципам невмешательства во внутренние дела стран. К чему приводят действия США, по мнению представителя российского МИД, можно убедиться на примере других стран региона.

6 апреля Трамп заявил, что оружие, предназначенное для протестующих в Иране, оказалось у определенной группы людей, которые не стали его передавать.

До этого президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее премьер Испании резко высказался о перемирии в Иране.