Глава Пентагона высказался о состоянии верховного лидера Ирана

Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаб Хаменеи находится в тяжелом состоянии. Трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Хаменеи ранен и обезображен», — сказал глава Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос.

Хегсет также заявил, что иранская промышленность фактически уничтожена.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок.

