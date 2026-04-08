Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

Глава Пентагона высказался о состоянии верховного лидера Ирана

Хегсет: верховный лидер Ирана Хаменеи ранен и обезображен
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаб Хаменеи находится в тяжелом состоянии. Трансляция доступна на YouTube-канале ведомства.

«Хаменеи ранен и обезображен», — сказал глава Пентагона, отвечая на соответствующий вопрос.

Хегсет также заявил, что иранская промышленность фактически уничтожена.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране объяснили «исчезновение» верховного лидера Хаменеи.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!