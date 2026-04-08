«Играли плохо»: Смолов о последних матчах сборной России

Бывший нападающий сборной России Федор в эфире шоу Smol FM Смолов выразил недовольство последними играми национальной команды.

«Плохо играли, честно. С Мали как будто бы даже хуже. С Никарагуа здорово забили первый гол. Тюка развернулся, отдал, Лечи забил. Вроде, в первом тайме больше моментов не было. Хотя там люди себе забивают», — сказал Смолов.

Игра России с Мали, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 31 марта, завершилась с результатом 0:0. Сборная России имела возможность открыть счет на 28-й минуте игры, однако Иван Обляков не сумел реализовать пенальти.

27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» и завершилась с результатом 3:1. С 47-й минуты команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако не объявлял об окончании карьеры.

