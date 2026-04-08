Израиль продолжит атаковать «Хезболлу»

Израиль будет и дальше атаковать объекты ливанской группировки «Хезболла», несмотря на договоренность о прекращении огня с Ираном. Об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, его слова приводит Telegram-канал ЦАХАЛ.

«Мы продолжим наносить удары по террористической организации «Хезболла» и использовать каждую возможность для этого. Мы не пойдем на компромиссы», — сказал он.

8 апреля сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации.

В конце марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил вооруженным силам увеличить размеры действующей буферной зоны безопасности на южной границе Ливана, заверив, что это приведет к значительным изменениям в обеспечении безопасности в данном районе. Он отметил, что это решение направлено на укрепление позиций Израиля в сфере безопасности вдоль северной границы на фоне продолжающейся напряженности.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.