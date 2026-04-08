МИД РФ осудил блокировку белорусских YouTube-каналов

Захарова: бан каналов Белоруссии на YouTube — варварство XXI века
Блокировка белорусских каналов на видеохостинге YouTube — это современное варварство. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляцию вела информационная служба «Вести».

«Это варварство XXI века, которое пытаются оправдать различными предлогами, например, борьбой с недостоверным контентом. А почему с себя не начнут», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

6 апреля в МИД Белоруссии заявили, что блокировка каналов нескольких СМИ республики на платформе YouTube является грубым нарушением принципов ООН.

В дипведомстве подчеркнули, что Минск оставляет за собой право отреагировать соответствующим образом.

На днях стало известно, что YouTube удалил государственные каналы Белоруссии (БЕЛТА, ОНТ, СТВ) под предлогом санкций. Министерство информации Белоруссии негативно оценило этот шаг, назвав его недружественным и безосновательным. Также там обратили внимание, что против «БелТА» не введены рестрикции.

Ранее Артемий Лебедев посоветовал Лукашенко заблокировать YouTube в Белоруссии.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

