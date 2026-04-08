В МЧС рассказали об эвакуации детей из торгового центра в подмосковном Домодедово

МЧС: десять детей и 50 взрослых эвакуировали из ТЦ в Домодедово после пожара
МЧС России

Из-за пожара десять детей и 50 взрослых эвакуировали из торгового центра (ТЦ) «Стайер», расположенном в городе Домодедово Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

По ее информации, очаг возгорания находится под кровлей второго этажа здания. Специалисты были направлены на тушение. В ликвидации огня принимают участие 50 человек и 17 единиц техники.

Незадолго до этого сообщалось, что в Домодедово загорелся ТЦ «Стайер». Вспыхнула кровля здания, площадь пожара составляет 30 квадратных метров. Известно, что в ТЦ также находится общепит.

20 марта в Солнечногорске Московской области загорелось здание строительного рынка. Огнем было охвачено около 5 тыс. квадратных метров территории рынка. Вдобавок пламя перекинулось на здание стоящего рядом ТЦ.

21 января в Подмосковье загорелся склад в промзоне. Изначально пожар в городе Протвино распространился на 700 «квадратах», однако вскоре площадь возгорания увеличилась до 5 тыс. кв. м. На складе обрушилась кровля.

Ранее в ТЦ подмосковного Королева произошел крупный пожар.

 
Что «волшебного» в суперфудах и можно ли их заменить другими продуктами?
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

