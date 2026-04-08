Коростелев объяснил, почему никто не может победить Клебо

Бронзовый призер Кубка мира, участник Олимпиады-2026 Савелий Коростелев объяснил, почему никто не может победить Йоханнеса Клебо. В интервью «Газете.Ru» лыжник заметил, что норвежец много работал, чтобы добиться самых высоких результатов.

«Мне кажется, Йоханнес очень планомерно подходил к тому уровню, на котором он сейчас находится. И этот процесс выстраивался не за один, не за два года, а на протяжении всей карьеры. И все это было поступательно», — считает Коростелев.

Также он высказался о том, смогут ли российские лыжники на равных соперничать с норвежцами после возвращения на международные соревнования.

«У норвежцев очень сильная сборная. Думаю, когда мы вернемся всей командой, то сможем с ними конкурировать. Однако для этого нужно пройти некую адаптацию. У кого и сколько времени это займет, вопрос открытый, но навязать конкуренцию мы точно сможем», — убежден спортсмен.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

