Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В сети российских частных детских садов выявили сальмонеллез и энтеровирус

В Петербурге и Ленобласти проверяют частные детсады после массового отравления
Tyler Olson/Shutterstock/FOTODOM

Роспотребнадзор проверяет сеть частных детских садов «Эрудит» в Петербурге и Ленобласти после массового отравления воспитанников и сотрудников. Об этом пишет 78.ru.

Как рассказала исполнительный директор сети Татьяна Ладыженская, в каждом из 17 садиков выявлено по два-три случая заражения инфекционными заболеваниями. Общее число заболевших может достигать 50 человек. У воспитанников и сотрудников диагностировали сальмонеллез, энтеровирус и гастроэнтерит, уточнила Ладыженская.

«Нам вчера было выдано предписание уйти на дезинфекцию на всех наших площадках, дабы избежать вспышки», — отметила она.

Специалисты Россельхознадзора проверили поставщика питания в детсадах «Эрудит» и нашли нарушения. По данным 78.ru, у компании обнаружили две «теневых» площадки. Это означает, что сырье для приготовления блюд и полуфабрикаты могли поступать в детсады без необходимых документов. Информацию передали в Следственный комитет по региону и Роспотребнадзор.

Ранее семеро школьников отравились на уроке химии в Москве.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!