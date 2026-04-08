В сети российских частных детских садов выявили сальмонеллез и энтеровирус

В Петербурге и Ленобласти проверяют частные детсады после массового отравления

Роспотребнадзор проверяет сеть частных детских садов «Эрудит» в Петербурге и Ленобласти после массового отравления воспитанников и сотрудников. Об этом пишет 78.ru.

Как рассказала исполнительный директор сети Татьяна Ладыженская, в каждом из 17 садиков выявлено по два-три случая заражения инфекционными заболеваниями. Общее число заболевших может достигать 50 человек. У воспитанников и сотрудников диагностировали сальмонеллез, энтеровирус и гастроэнтерит, уточнила Ладыженская.

«Нам вчера было выдано предписание уйти на дезинфекцию на всех наших площадках, дабы избежать вспышки», — отметила она.

Специалисты Россельхознадзора проверили поставщика питания в детсадах «Эрудит» и нашли нарушения. По данным 78.ru, у компании обнаружили две «теневых» площадки. Это означает, что сырье для приготовления блюд и полуфабрикаты могли поступать в детсады без необходимых документов. Информацию передали в Следственный комитет по региону и Роспотребнадзор.

