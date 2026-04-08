В Европе назвали главных проигравших в войне с Ираном

Главными проигравшими в войне с Ираном являются страны Персидского залива. Об этом в соцсети X написал профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Основными проигравшими в этой войне стали страны Персидского залива. Быть прифронтовыми государствами для угасающей гегемонии – это катастрофа», — написал Дизен.

По его словам, после потери США статуса гегемона такие альянсы, как НАТО, должны быть заменены на отдельные договоренностями о безопасности между государствами. Профессор в посте также призвал страны заключать мир со своими соседями.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Также он отметил, что иранские власти согласились разблокировать Ормузский пролив и обеспечить безопасность судоходства.

При этом Трамп подчеркнул, что в случае провала переговоров США вернутся к силовому сценарию в войне с Ираном. Вице-президент США Джей Ди Вэнс также сказал, что перемирие является хрупким, однако соглашение о мире все же может быть достигнуто.

