Британка купила щенка лабрадора с шестью лапами
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В Великобритании семья Сэлмон воспитывает щенка лабрадора с шестью лапами. Об этом сообщает Daily Mail.
Как отмечается, щенка собирались усыпить, однако британская семья решила его забрать к себе.
Согласно изданию, щенок передвигается как кенгуру — прыжками. По этой причине его прозвали Ру.
Уточняется, что щенок упирается на локти, задирает заднюю часть туловища и словно ползет по-пластунски.
В то же время, семья Сэлмон не теряет надежды, что однажды пес сможет встать на лапы.
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