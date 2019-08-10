Британка купила щенка лабрадора с шестью лапами

В Великобритании семья Сэлмон воспитывает щенка лабрадора с шестью лапами. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечается, щенка собирались усыпить, однако британская семья решила его забрать к себе.

Согласно изданию, щенок передвигается как кенгуру — прыжками. По этой причине его прозвали Ру.

Уточняется, что щенок упирается на локти, задирает заднюю часть туловища и словно ползет по-пластунски.

В то же время, семья Сэлмон не теряет надежды, что однажды пес сможет встать на лапы.

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