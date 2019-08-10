Мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии в Тюмени

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что один из сотрудников ранен. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает.

Уточняется, что пострадавший обезврежен.

Инцидент произошел на улице Интернациональной.