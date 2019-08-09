Медики заявили о росте числа пострадавших при взрыве под Ачинском
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Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском возросло. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные межрайонной ачинской больницы.
Согласно полученной информации, из-за инцидента со взрывом в медицинской помощи нуждается восемь человек.
Как стало известно, четверо пострадавших госпитализировали, а остальные будут проходить амбулаторное лечение.
Сообщается, что тех, кого положили в больницу, находятся в состоянии средней тяжести.
Ранее стало известно, что жителей деревни Каменка в Красноярском крае решили эвакуировать после новых взрывов под Ачинском.