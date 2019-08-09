Медики заявили о росте числа пострадавших при взрыве под Ачинском

Число пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском возросло. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на данные межрайонной ачинской больницы.

Согласно полученной информации, из-за инцидента со взрывом в медицинской помощи нуждается восемь человек.

Как стало известно, четверо пострадавших госпитализировали, а остальные будут проходить амбулаторное лечение.

Сообщается, что тех, кого положили в больницу, находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее стало известно, что жителей деревни Каменка в Красноярском крае решили эвакуировать после новых взрывов под Ачинском.