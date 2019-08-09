В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление

Метеорологи зафиксировали рекордное низкое давление в Москве для 9 августа. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».

Отмечается, что предыдущий рекорд в этот день был установлен 78 лет назад, в 1941-м году. На тот момент оно составляло 981,9 гПа (736,1 миллиметра ртутного столба).

В этом году, к 3 часам атмосферное давление в районе ВДНХ опустилось до 975,9 гПа (733,2 миллиметра ртутного столба). При этом рекордно низкое давление в российской столице сохраняется уже более 10 часов.

Ранее сообщалось, что в Москву летняя погода вернется вечером пятницы, 9 августа.