МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

В пятницу, 9 августа, в Москве пройдут дожди, в некоторых районах ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщает МЧС России со ссылкой на Росгидромет.

Как сообщается, ветер достигнет 7-12 м/с, местами усилится до 18-23 м/с.

Главное управление МЧС России по Москве порекомендовала жителям столицы по возможности укрыться от непогоды в зданиях, не выходить гулять в парки и избегать деревьев. Кроме того, служба посоветовала обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается шторм.