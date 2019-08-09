Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменили и задержали 28 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно данным на 7.31, во Внуково задержали восемь рейсов и один отменили. В Домодедово задержано 11 рейсов, еще два отменено. В аэропорту Шереметьево задержано шесть рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что выпадение осадков в Москве будет продолжаться с утра 9 августа до 18.00.