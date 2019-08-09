В Забайкальском крае объявлен режим ЧС из-за засухи

Власти Забайкальского края приняли решение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС), что связано с сильной почвенной засухой и гибелью сельскохозяйственных угодий и посевов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Как отмечается, этот режим начинает действовать с пятницы, 9 августа. Уточняется, что речь идет о Нерчинско-Заводском, Забайкальском, Приаргунском, Калганском и Краснокаменском районах.

«Решение принято в том числе на основании рекомендаций региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области власти ввели режим ЧС из-за засухи.