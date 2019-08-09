Артемий Лебедев пообещал умереть в Москве

Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что никогда не уедет из России. Об этом он сообщает на своем YouTube-канале.

По его словам, он сделал свой выбор в 1991 году, когда вернулся из США. Дизайнер подчеркнул, что не намеревается эмигрировать из России.

«Я умру в Москве. Пока атомная бомба туда не упадет, вряд ли мои планы как-то кардинально изменятся», — заявил Лебедев.

Ранее Лебедев объяснил заявление об отъезде из России. Он сказал, что залил лютейшую чушь «для школьников», и не ожидал, что его слова будут восприняты всерьез.