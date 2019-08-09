Джонсон поздравил главного мышелова Британии с Международным днем кота

Британский премьер Борис Джонсон поздравил самого известного кота страны Ларри с Международным днем котов. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Отмечается, что поздравление связано с Международным днем котов, который отмечается 8 августа.

«Поздравляю нашего главного мышелова Ларри с Международным днем кота!» – заявил Джонсон.

Ранее сообщалось, что кот британских премьеров может стать первой жертвой Джонсона.