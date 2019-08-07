Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных

Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

Отмечается, что свыше 5,5 тыс. соболей, 2,7 тыс. северных оленей, 1,5 тыс. лосей, 300 медведей обитали на охваченных огнем территориях Сибири. Почти все они могли погибнуть.

Уточняется, что выжившие особи были вынуждены покинуть привычную среду обитания.

Кроме того, в организации предупредили о том, что животные в поисках пропитания могут выходить в жилые зоны.

Заявляется, что среда обитания животных в лесах Сибири уничтожена на несколько лет.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Сибири.