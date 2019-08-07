Число пострадавших при штурме резиденции Атамбаева возросло до 36

Число пострадавших при операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что число раненных увеличилось до 36 человек.

Уточняется, что среди них 15 сотрудников спецназа.

Заявляется, что у большинства закрытые черепно-мозговые травмы, огнестрельные ранения и сотрясения головного мозга.

Ранее сообщалось, что пострадавший при штурме резиденции Атамбаева спецназовец скончался.