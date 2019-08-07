Пахнущий попкорном «кошачий медведь» появился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появилось новое животное — бинтуронг, которого чаще всего называют «кошачьим медведем». Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что годовалого самца редкого животного по имени Гула привезли из города Острава, Чехия. К нему также планируют привезти самку.

Уточняется, что запах уникального хищника напоминает аромат жаренного попкорна.

Кроме того, мордочка и усы животного напоминают тюленьи, стопы у них как у медведя плоские. Похожий на обезьяний хвост битуронга достаточно крепкий. «Кошачий медведь» является единственным хищником в Евразии, который использует его для передвижения по деревьям.

Пока животное закрыто от посетителей, поскольку проходит период адаптации.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк пригласил россиян на день рождения панд.