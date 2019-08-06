Путин рассказал о графике строительных работ в Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в Иркутской области, которая пострадала от паводка, могут выйти из графика. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, на то есть объективные причины: за первой волной наводнения пришла вторая, что и смесило график работ.
«Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ. В любом случае, все будет достроено», — подчеркнул Путин.
Кроме того, он отметил, что там, где территории являются подтопляемыми, в том числе Тулун, ничего строить не будут.
«Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?», — заключил Путин.