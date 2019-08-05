Стали известны самые популярные авиамаршруты среди россиян

Названы самые популярные маршруты среди россиян. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по онлайн-бронированию авиабилетов.

Отмечается, что чаще всего россияне летают в Москву, Санкт-Петербург и на черноморские курорты. Самыми популярными южными направлениями признаны Симферополь, Сочи, Краснодар и Минеральные воды.

Эксперты изучили бронирования авиабилетов за последний год и определили маршруты, которые чаще выбирают мужчины, и города, куда чаще отправляются женщины.

Согласно результатам исследования, самыми «женскими» направлениями оказались Сочи, Крым, Краснодар, Тель-Авив, Барселона, Париж, Стамбул и Ларнака. Самыми «мужскими» маршрутами признаны Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Бангкок, Берлин, Прага и Рим.

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