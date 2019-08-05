Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Франциско» на Приморье

Тайфун «Франциско» накроет Приморье в четверг, 8 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

Как отмечается, тайфун принесет с собой ливни и штормовой ветер.

«Ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров и более», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что в некоторых районах ожидаются грозы и усиление ветра до 23 м/с. Кроме того, возможен подъем уровня воды в реках.

Ранее синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Випа» на Приморье.