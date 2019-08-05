Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Франциско» на Приморье
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Тайфун «Франциско» накроет Приморье в четверг, 8 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС России.
Как отмечается, тайфун принесет с собой ливни и штормовой ветер.
«Ожидаются сильные, местами очень сильные дожди с количеством осадков 50 миллиметров и более», — отмечается в сообщении ведомства.
Уточняется, что в некоторых районах ожидаются грозы и усиление ветра до 23 м/с. Кроме того, возможен подъем уровня воды в реках.
Ранее синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне «Випа» на Приморье.