В США отчим задушил плюнувшего в него молоком младенца

В американском штате Индиана 19-летний Дакота Кинг убил двухмесячного ребенка своей подруги. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, молодой отчим разозлился, когда младенец выплюнул на него молоко.

Тогда, по данным издания, американец положил ребенка в колыбель лицом вниз.

Младенец начал плакать, в результате чего Кинг прижал его к подушке, пока звуки не прекратились.

Уточняется, что тело малыша обнаружила вернувшаяся с работы мать. Сотрудники полиции задержали преступника.

Ранее сообщалось, что американка несколько лет хранила мертвого младенца в холодильнике.