В Ленинградской области обнаружили тело скованного наручниками мужчины

В Волховском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили мужчину со скованными наручниками руками и ногами. Об этом сообщает региональный СК.

По данным ведомства, 32-летнего мужчину обнаружили 3 августа. Предположительно, накануне двое братьев из Санкт-Петербурга виделись с потерпевшим и на машине отвезли его в дачный дом садоводческого массива «Пупышево». Там они лишил его возможности перемещаться и самостоятельно выбраться из помещения. Впоследствии мужчина умер.

«…задержанные мужчины являются друзьями детства потерпевшего, который являлся наркозависимым и которого они вывезли в указанный дом с целью избавления от наркотической зависимости», — говорится в заявлении.

Ранее в Москве задержали мужчину за призывы к насилию над детьми силовиков.