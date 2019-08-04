В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек

В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает CBS.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в 1.20 (9.20 мск). Пострадавшие находились в парке, когда по ним отрыли стрельбу из черного Camaro. Всем тем, кто получил ранения, от 19 до 25 лет.

Уточняется, что в связи с произошедшим правоохранителям не удалось никого задержать, в настоящее время проводится расследование.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стрельба, произошедшая в Эль-Пасо на западе Техаса, является актом трусости.