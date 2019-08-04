Полиция нейтрализовала стрелка в Дейтоне менее чем за минуту
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Полиция нейтрализовала мужчину, который открыл огонь по людям в Дейтоне, менее чем за минуту. Об этом сообщается в твиттере полиции.
Отмечается, что нападавший был в бронежилете.
Офицеры полиции находились на дежурстве в непосредственной близости от места происшествия.
По новым данным, стрельба была открыта ровно в 1 час ночи по местному времени.
Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате стрельбы в Дейтоне в штате Огайо увеличилось до 26, 10 человек, включая стрелка, погибли.