Стрельба произошла в американском Дейтоне

Новое сообщение о стрельбе поступило из американского города Дейтон в штате Огайо, cообщают местные СМИ.

По предварительным данным, есть несколько раненые. На место выехали медики и полиция.

Подробности уточняются.

Ранее в результате нападения вооруженного мужчины на торговый центр в городе Эль-Пасо в Техасе погибли 20 человек.