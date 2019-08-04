Полиция рассматривает стрельбу в Техасе как преступление на почве ненависти

Дело о стрельбе Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, передает РИА «Новости» заявление главы полиции города Грега Аллена.

«На данный момент есть указания на преступление на почве ненависти. ФБР будет прорабатывать это вместе с другими федеральными властями», — сказал он

Ранее полиция подтвердила, что в связи со стрельбой в Эль-Пасо задержан 21-летний белый мужчина.

Он предположительно использовал АК-47.