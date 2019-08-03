Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого он выразил сожаление, что Сибирь не отдали немцам в 1941 году, потому что тогда тайга бы не горела, и дороги в регионе были бы настоящими. В ответ на это многие пользователи Сети назвали его безнравственным.

По его словам, данный пост в соцсетях был вызван душевной болью и переживанием за ситуацию в Сибири, где горят леса.

«Мне небезразлично, что происходит в моей родной стране. Тема леса для меня архиважна», — заявил Зубков.

При этом он подчеркнул, что рад такой реакции в Сети, поскольку его публикация вызвала резонанс в обществе.

«Значит, проблема пожаров в Сибири обсуждается. Главное, что нет равнодушных», — отметил Зубков.

В то же время, он уточнил, что не собирается оправдываться, отметив, что имел ввиду не фашистов, а педантичность, аккуратность и бережное отношение в Германии к лесам.

Он заключил, что россиянам есть чему поучиться у немцев в этом плане.