Жертвами землетрясения у берегов Суматры стали пять человек

В Индонезии в результате землетрясения погибли пять человек. Об этом сообщает Strait Times со ссылкой на Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) страны.

Как отмечается, еще четверо получили ранения.

Согласно изданию, двое погибли в округе Лебак, еще три человека скончались в округах Пандегланг и Сукабуми на острове Ява. В этих же регионах пострадали четыре человека.

По словам главы агенства Дони Монардо, количество жертв и пострадавших будет увеличиваться.

Также уточняется, что из-за землетрясения были разрушены 233 здания.

Ранее сообщалось, что в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7.