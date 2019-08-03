В отрезанный из-за наводнения поселок Иркутской области доставили гумпомощь

В отрезанный паводком поселок Октябрьский -2 Иркутской области доставили помощь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральный военный округ (ЦВО).

Отмечается, что в гуманитарный груз вошла питьевая вода, крупы, консервы, хлеб. Продукты доставили в село вертолетом Ми-8.

Всего жителям раздали 2,5 тонны гуманитарного груза.

Уточняется, что поселок Октябрьский -2 расположен в 40 километрах от города Тулуна.

В населенном пункте проживают 350 семей.

Ранее в Иркутской области из-за обильных дождей началась вторая волна сильных паводков и подтоплений.