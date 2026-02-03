Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали водителя протараненной ими машины

«Страна.ua»: военкомы в Черкассах протаранили автомобиль и мобилизовали водителя
Telegram-канал Политика Страны

Автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) протаранил машину с гражданскими лицами в Черкасской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации журналистов, инцидент произошел в административном центре региона.

«В Черкассах автомобиль ТЦК протаранил машину с гражданскими, после чего [сотрудники военкомата] мобилизовали водителя», — говорится в материале.

2 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на украинские Telegram-каналы написали, что сотрудники ТЦК в Киеве насильно вытащили водителя из машины Tesla и увезли в неизвестном направлении. Все произошло еще 30 декабря 2025 года. Отмечалось, что представители территориального центра комплектования даже не дали молодому человеку позвонить родным, чтобы они забрали транспортное средство. Автомобиль так и остался стоять на «аварийке» посреди улицы, при этом у него были открыты окна.

31 января в Житомирской области сотрудник ТЦК при проведении мобилизационных мероприятий применил табельное оружие. Он произвел выстрел в ходе потасовки с жителями, никто не пострадал. Позднее в военкомате заявили, что работник начал стрелять якобы из-за наличия угрозы его жизни и здоровью.

Ранее на Украине предложили принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!