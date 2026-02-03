На Украине сотрудники ТЦК мобилизовали водителя протараненной ими машины

Автомобиль территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) протаранил машину с гражданскими лицами в Черкасской области. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По информации журналистов, инцидент произошел в административном центре региона.

«В Черкассах автомобиль ТЦК протаранил машину с гражданскими, после чего [сотрудники военкомата] мобилизовали водителя», — говорится в материале.

2 февраля журналисты РИА Новости со ссылкой на украинские Telegram-каналы написали, что сотрудники ТЦК в Киеве насильно вытащили водителя из машины Tesla и увезли в неизвестном направлении. Все произошло еще 30 декабря 2025 года. Отмечалось, что представители территориального центра комплектования даже не дали молодому человеку позвонить родным, чтобы они забрали транспортное средство. Автомобиль так и остался стоять на «аварийке» посреди улицы, при этом у него были открыты окна.

31 января в Житомирской области сотрудник ТЦК при проведении мобилизационных мероприятий применил табельное оружие. Он произвел выстрел в ходе потасовки с жителями, никто не пострадал. Позднее в военкомате заявили, что работник начал стрелять якобы из-за наличия угрозы его жизни и здоровью.

Ранее на Украине предложили принудительно мобилизовать иностранцев с видом на жительство.