Американца задержали за сексуальные действия с пылесосом на глазах у соседей

В США мужчина попытался заняться сексом с пылесосом перед домом и попался

В США мужчина попал под стражу после того, как его якобы уличили в непристойном поведении с пылесосом. Об этом сообщает Orlando News.

Скандальный инцидент произошел 22 января в курортном комплексе Windsor Hills Resort в Киссимми, штат Флорида. В тот день в офис шерифа округа Осеола стали поступать тревожные звонки от очевидцев.

По их словам, мужчина оголился перед домом и совершал непристойные действия с пылесосом на виду у соседей. Заявители предоставили видео с мобильного телефона, на котором неизвестный пытался заняться сексом с пылесосом перед домом на Грассендейл-стрит.

Подозреваемый скрылся до прибытия полиции, но был задержан 26 января. Им оказался 51-летний Кевин Дейл Вестерхолд.

За день до происшествия местный житель жаловался на его хождение обнаженным по общему коридору, это подтвердили и записи с камеры видеонаблюдения. Теперь американца обвиняют в публичной демонстрации половых органов.

