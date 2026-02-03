Появились кадры с места нападения юноши на школу в Уфе

Очевидцы нападения школьника, который пришел в учебное заведение Уфы с оружием, поделились кадрами с места. Видео опубликовал Telegram-канал Ufa.rb.

На кадрах заметно, как девушка пытается выйти из, предположительно, класса, но спустя пару секунд она замечает, как по лестнице идет школьник с оружием. Он подходит к девушке и говорит, чтобы она уходила.

Инцидент произошел в одной из гимназий Уфы. По данным источников, девятиклассник ворвался в школу с травматическим оружием. Сначала сообщалось, что от действий несовершеннолетнего пострадал один из учителей, но эту информацию опровергли в администрации региона.

Что именно стало причиной агрессии, не сообщается. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, которые уже задержали молодого человека. Им предстоит выяснить причины такого поступка. Известно, что юноша недавно перевелся в эту школу.

Ранее в Подмосковье школьник устроил нападение на школу.