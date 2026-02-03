Глава Башкирии опроверг слухи о пострадавшем при нападении ученика на школу

Правительство Башкирии: пострадавших при нападении в школе в Уфе нет

В результате инцидента в школе в Уфе никто не пострадал, сообщил вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет!», — написал он.

Глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале подтвердил, что пострадавших в результате инцидента нет.

«Пострадавших нет. Подростка уже задержали», — говорится в заявлении.

Хабиров добавил, что инцидент произошел в уфимской гимназии №16. Несовершеннолетний открыл стрельбу из страйкбольного автомата. Ситуация находится на контроле, подробности произошедшего на выяснении, заключил глава Башкирии.

Об отсутствии пострадавших также сообщил первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев, опубликовавший соответствующее заявление в своем Telegram-канале.

Школа в Уфе подверглась нападению в первой половине дня 3 февраля. По данным РЕН ТВ, злоумышленником оказался ученик девятого класса. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов уже задержали школьника.

СМИ писали, что во время инцидента якобы пострадал один человек. При этом никакой информации о его состоянии и тяжести полученных травм не поступало.

В декабре 2025 года вооруженный ножом и газовым баллоном подросток атаковал учеников и охранника в Успенской средней школе, расположенной в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Московской области. В результате одного ребенка — 10-летнего мальчика — спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Санкт-Петербурге девятиклассник с ножом напал на учительницу.