Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Белый дом хочет получить от Гарварда $1 млрд компенсации

Администрация Трампа потребует $1 млрд от Гарвардского университета
Nicholas Pfosi/Reuters

Белый дом потребует от Гарвардского университета $1 млрд компенсации. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Крайне антисемитский Гарвардский университет передает много «чепухи» терпящей неудачи New York Times. Мы теперь требуем $1 млрд компенсации и больше не желаем иметь каких-либо дел с Гарвардским университетом в будущем», — написал он.

В июле сообщалось, что Гарвардский университет выразил готовность выполнить требования Белого дома и выделить до $500 млн для урегулирования конфликта.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что администрация США направила руководству Гарвардского университета официальное письмо с обвинениями в бездействии на фоне роста антисемитских инцидентов в кампусе. В документе указано, что в течение двух лет еврейские и израильские студенты подвергались нападкам, а вуз не принял достаточных мер для их защиты.

Ранее профессора Гарварда подали в суд на администрацию Трампа из-за угрозы лишиться $9 млрд.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!