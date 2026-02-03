Белый дом хочет получить от Гарварда $1 млрд компенсации

Белый дом потребует от Гарвардского университета $1 млрд компенсации. Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Крайне антисемитский Гарвардский университет передает много «чепухи» терпящей неудачи New York Times. Мы теперь требуем $1 млрд компенсации и больше не желаем иметь каких-либо дел с Гарвардским университетом в будущем», — написал он.

В июле сообщалось, что Гарвардский университет выразил готовность выполнить требования Белого дома и выделить до $500 млн для урегулирования конфликта.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что администрация США направила руководству Гарвардского университета официальное письмо с обвинениями в бездействии на фоне роста антисемитских инцидентов в кампусе. В документе указано, что в течение двух лет еврейские и израильские студенты подвергались нападкам, а вуз не принял достаточных мер для их защиты.

Ранее профессора Гарварда подали в суд на администрацию Трампа из-за угрозы лишиться $9 млрд.