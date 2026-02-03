Стало известно о предпочтениях Эпштейна в искусстве

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними, хотел разместить копию полотна «Избиение младенцев» на своем ранчо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы минюста США.

Речь идет о крупном полотне размером 2,75 метра на 2,75 метра.

В письме от 2011 года помощница Эпштейна спрашивает некоего Рича Барнетта, сможет ли тот отправить копию картины на ранчо. Финансист хотел повесить полотно на входе в ранчо.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее стало известно о поиске девушек с Украины для Эпштейна.