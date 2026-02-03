Размер шрифта
В Уфе вооруженный школьник напал на школу

Юноша из Уфы ворвался в школу с травматическим пистолетом
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Молодой человек напал на одно из учебных заведений в Уфе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, юноша был вооружен. Во время инцидента пострадал один человек, дополнительная информация о его травмах и состоянии не уточняется.

Известно, что молодой человек является девятиклассником. Его уже задержали. Что именно стало причиной такого поступка, неизвестно.

Как сообщает 112, подросток пришел в учебное заведение с пистолетом. От действий несовершеннолетнего пострадал учитель. Перед этим, как рассказал один из очевидцев, произошел взрыв.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

До этого подобный случай произошел в Одинцово. Молодой человек напал на среднюю школу в поселке Горки-2. При себе у него был нож, перчатки и другие вещи, которые он некоторое время готовил для нападения.

Во время произошедшего один ребенок не выжил.

Ранее в Петербурге школьник напал на учительницу с ножом.
 
