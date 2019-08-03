Пожар в центре Москвы увеличился в два раза

ВГТРК

Пожар в центре Москвы увеличился в два раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что теперь площадь возгорания составляет 2 тыс. кв.м.

К тушению была привлечена авиация.

Уточняется, что здание, расположенное в районе Замоскворечья на Дубнинской улице, является промышленным.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы горит здание.