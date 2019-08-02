Жителей острова Ява призвали к эвакуации после землетрясения

Жителей индонезийского острова Ява призвали эвакуироваться после землетрясения магнитудой 7,1 произошедшего у берегов острова Суматра. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий призвало жителей побережья Бантена «немедленно эвакуироваться на возвышенность». Пока не было никаких сообщений о пострадавших, но службы предупредили о возможном цунами и новых толчках.

Землетрясение также было зафиксировано в столице государства — Джакарте, во время инцидента многие люди выбегали из своих офисов и домов.

Ранее сообщалось, что очаг землетрясения находился на глубине 59 км, примерно в 227 км от города Телук-Бетунг на острове.