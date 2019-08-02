В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

Внешне данный вид клопов ничем не отличаются от обычных, разница заключается во внутреннем строении насекомых. Вреда от них также не больше.

За последнее время в столице резко увеличилось число вызовов дезинфекторов. Насекомые появляются как в антисанитарной местности, так и в чистых условиях. При попадании тропического клопа в одну квартиру существует риск заражения всего дома.

Узнать о появлении паразитов возможно по наличию укусов на теле после сна.

Пока не зафиксировано переноса каких-либо заболеваний постельными клопами, громе вируса гепатита B.

Наиболее активно постельные клопы действуют летом и в начале отопительного сезона. Для профилактики появления вредителей на ранней стадии, специалисты рекомендуют чаще менять постельное белье.

Ранее сообщалось, что в школе Санкт-Петербурга нашли ужасающее количество тараканов и клопов.