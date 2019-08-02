ФСБ предотвратила нападение террористов на воинчасть под Владимиром

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали во Владимирской области участников террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ФСБ, задержанные планировали захватить оружие с припасами в воинской части с помощью помощников.

В настоящее время, число задержанных неизвестно. Однако уточняется, что ячейкой террористов руководил местных житель 1999 года рождения.

Известно, что уже заведено уголовное дело о содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали.