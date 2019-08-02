ФСБ предотвратила нападение террористов на воинчасть под Владимиром
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали во Владимирской области участников террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным ФСБ, задержанные планировали захватить оружие с припасами в воинской части с помощью помощников.
В настоящее время, число задержанных неизвестно. Однако уточняется, что ячейкой террористов руководил местных житель 1999 года рождения.
Известно, что уже заведено уголовное дело о содействии террористической деятельности.
Ранее сообщалось, что двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали.