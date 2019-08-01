Экс-гендиректор «Рустави-2» рассказал о вызове на допрос в прокуратуру

Бывший генеральный директор «Рустави-2» Ника Гварамия сообщил, что был вызван в прокуратуру для допроса, передает «Рустави-2».

Отмечается, что Гварамия был вызван в следственный отдел после того, как объявил о создании новой телевизионной станции.

По словам Гварамии, дела возбуждены по трем статьям — незаконное присвоение крупных сумм, сокрытие большого количества имущества с использованием служебного положения и злоупотребление властью.

Ранее гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию уволили.